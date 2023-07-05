Астраханскую усадьбу Олега Тинькова выставили на продажу

Купить ее можно за 900 миллионов рублей.

Как пишут в буклетах: «ВолгаДача Астрахань» – это отдых премиум-класса, воплощённый в аутентичной концепции в живописной части нижнего Поволжья».

Находится отель в дельте Волги и занимает 1,7 тысяч квадратных метров. Сюда входит главный и гостевой дом, спортивный комплекс. Самая маленькая спальня занимает 48 квадратных метров, самая большая – 106. Что касается цен: неделя отдыха на «ВолгаДаче» в этом июле обошлась бы в 3 800 000 рублей.

Реклама

Фото: пресс-служба La Datcha

Усадьба-отель входила в проект Тинькова La Datcha Tinkoff Collection, где кроме астраханской усадьбы – дачи в Куршевеле и Валь-Торансе (Франция), Форте-дей-Марми (Италия) и Кабо-Сан-Лукасе (Мексика).