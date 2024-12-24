Авиабилеты детям: российские авиакомпании ввели скидку 50% с января

В ходе прямой линии президент Владимир Путин обязал Минтранс разобраться с предоставлением льгот на перевозку многодетных семей.

Как минимум две российские авиакомпании — «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» — ввели скидку 50% на покупку билетов для детей от 2 до 12 лет.

В «Аэрофлоте» дисконт будет распространяться на билеты с датой вылета от 1 января и действовать только на тарифы эконом класса по внутренним рейсам с кодом SU. Исключение составляют субсидируемые рейсы и билеты, купленные по «плоским тарифам» — то есть с фиксированными ценами для определенных направлений, которые не зависят от даты и времени года.

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Скидка на детские билеты «Уральских авиалиний» начнёт действовать на вылеты с 11 января. Дисконт в размере 50% распространится на тарифы из группы промо, эконом и премиум-эконом по всем регулярным направлениям внутри страны, уточнили в пресс-службе компании.

На сайте перевозчиков билеты уже можно забронировать со скидкой начиная с указанных дат. Дополнительные льготы были введены для всех молодых путешественников до 12 лет, не дожидаясь официального распоряжения Минтранса по горячим следам прямой линии президента Путина, который поручил разобраться с соблюдением законодательства о предоставлении скидки для семей с тремя и более детьми.