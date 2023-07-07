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Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Авиабилеты могут подорожать на 30%

Фото: Unsplash

О таком риске заявили в Общероссийском объединении пассажиров.

К концу 2023 года цены на авиабилеты в России могут вырасти на 30%. Об этом председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов сообщил в письме на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Главная причина повышения цен — рост ставок «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Как пояснил Зотов, сейчас доля расходов на лизинг у российских авиакомпаний достигает 30%, поэтому цены на авиабилеты могут вырасти только «по данному фактору».

Председатель ООП заявил, что в настоящее время в России еще не налажено серийное производство самолетов, а поставки иностранной техники в страну пока невозможны, поэтому происходящее выглядит как «шантаж» со стороны ГТЛК. В своем письме Зотов попросил Михаила Мишустина рассмотреть возможность запрета изменения ставок ГТЛК до 2025-2026 годов, когда авиапромышленность выйдет на нормальный уровень производства судов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что зарубежные туры за неделю подорожали в России на 6-7% на фоне резкого падения курса рубля.

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