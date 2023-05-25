Авиабилеты можно купить дешевле по ночам

В Роскачестве рассказали, как дешевле купить авиабилеты.

Для того, чтобы купить авиабилеты дешевле, лучше делать это по ночам. Такой совет россиянам дала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, пишет ТАСС.

По ее словам, в ведомстве провели исследование и изучили данные с популярных сервисов по бронированию авиабилетов. Эксперты в том числе проверили миф о том, что цена билетов зависит от дня недели. Оказалось, что это неправда: на самом деле, стоимость меняется в разное время суток.

«Этот "миф" подтвердился: покупка билетов в ночное время может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днем», — сказала Саратцева.

Реклама

Всего в Роскачестве проверили восемь популярных сервисов онлайн-бронирования авиабилетов. Эксперты оценили более чем 140 показателей, большая часть из которых касалась функциональности приложений.