Авиабилеты на курорты России выросли в цене на 40 процентов

При этом спрос на них остаётся традиционно высоким, признались в Российском союзе туриндустрии.

Цена на полёты на российские курорты выросла на 20-40% этим летом, судя по данным сервиса продаж билетов «Мой Агент», которые приводит Российский союз туриндустрии (РСТ) в новом исследовании.

Сейчас купить билет из Москвы в Сочи в одну сторону и без багажа будет стоить как минимум 11 тысяч рублей, при бронировании места за неделю до вылета.

В РСТ уточняют, что несмотря на рост цен, продажи билетов на российские курорты остаются на стабильно высоком уровне. Рейтинг самых популярных рейсов в 2024 году возглавляют путешествия до Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, и обратно.

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«Также популярны рейсы Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Калининград», – заключили эксперты в исследовании.

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Кстати, ранее страховые компании пришли к выводу, что Краснодарский край является самым опасным регионом для отдыха в России. На него приходится 88% всех происшествий с отдыхающими.

При таком значительном росте цен на авиабилеты возможно стоит задуматься об исследовании России на поездах. Вот несколько интересных «поездных» маршрутов, о которых вы, возможно, раньше не слышали: