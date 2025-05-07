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Авиабилеты на юг подорожали почти в два раза

Авиабилеты на юг подорожали почти в два раза

Cочи

Рост цен в июне составил 85%.

Авиабилеты на юг России в начале лета подорожали до 85%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там пояснили, что летняя «наценка» зависит от направления. Так, билеты на рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга подорожали на 85%, из Москвы — на 73,6% процента, из Минвод — на 20%, Новосибирска — на 10%.

В то же время, перелеты в Минеральные Воды из Москвы выросли в цене на 53% из Новосибирска — на 35,5%, Санкт-Петербурга — на 29,4%, Сочи — на 20,7%, а из Екатеринбурга —  на 18%.

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