Авиадебошир разбил стекло иллюминатора в полете

Другим пассажирам пришлось связать его шнурками от кроссовок.

В США авиадебошир разбил стекло иллюминатора в самолете. Другим пассажирам пришлось связать его, чтобы не допустить аварийной ситуации на борту, пишет Aviation A2Z.

Инцидент произошел в начале февраля во время рейса Денвер – Хьюстон авиакомпании Frontier Airlines. Мужчина стал вести себя неадекватно сразу после набора высоты — он начал ругаться и бить кулаками в спинки кресел (сидящие впереди пассажиры сразу пересели на свободные места). После этого американец переключился на иллюминатор — он повредил внутреннее стекло, разбив руки до крови.

Зрелище перепугало молодую мать, которая летела с трехлетним ребенком и наблюдала за дебоширом через проход. Женщина закричала, что самолет может разбиться, и стала просить о помощи. К американке прибежал жених, который сидел через несколько рядов. Он вместе с другими мужчинами смог скрутить дебошира и связать тем, что попалось под руки — шнурками от кроссовок. При этом, по словам очевидцев, члены экипажа ничего не предприняли.

Узнав о случившемся, капитан судна принял решение не прерывать полет — самолет долетел до Хьюстона. В аэропорту связанного по рукам и ногам пассажира посадили в инвалидную коляску и увезли в полицейский участок. Причины его поведения так и остались неизвестными.

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Стекло иллюминатора невозможно разбить кулаками, поскольку оно состоит из трех слоев: внешнего, среднего и внутреннего. Внешнее стекло изготовлено из растянутого акрилового пластика, чтобы выдерживать нагрузку давления. Если оно треснет, среднее стекло примет нагрузку, поскольку оно действует как предохранительный слой. Повреждение иллюминатора возможно лишь при применении посторонних предметов или воздействии извне самолета, к примеру, при столкновении с птицей или от взрыва двигателя, что случается крайне редко.