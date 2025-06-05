Авиадебоширку с рейса «Победы» оштрафуют на круглую сумму после экстренной посадки: она грозилась устроить поджог

Женщина пыталась открыть дверь самолета и размахивала зажигалкой.

Пассажирка рейса Сочи – Санкт-Петербург авиакомпании «Победы» запомнилась многим: во время полета в январе прошлого года Земфира Глазырина курила электронную сигарету, кричала матом на других пассажиров и предприняла попытку открыть дверь самолета, при этом призывая бортпроводников «выпустить её с круизного лайнера».

Более того, от угроз экипажу и другим путешественникам Глазырина перешла к делу. Как передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, женщина направилась в переднюю часть самолета с зажигалкой и намерением устроить «поджог». Дебоширку попытались успокоить с помощью стяжек, но она умудрилась высвободить одну руку и ударить впереди сидящего пассажира.

По словам бортпроводников, Глазырина не отдавала себе отчета в том, где она находится. С течением полета её состояние только ухудшилось, и командир воздушного судна принял решение экстренно посадить борт в аэропорту Саратова. После приземления нарушительницу передали сотрудникам полиции.

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В итоге самолет опоздал в аэропорт прибытия на 1,5 часа и понес лишние расходы на наземное обслуживание, топливо, лизинговые платежи и зарплату экипажу. Всего в «Победе» насчитали более 400 тыс. рублей дополнительных издержек, но с «деструктивной» пассажирки потребовали компенсировать лишь 378 тыс. рублей.

Суд удовлетворил просьбу авиакомпании. Теперь Глазырина обязана будет заплатить значительную сумму за свой срыв.

Ранее чиновники призвали авиакомпании начать проверять пассажиров при посадке с помощью алкотестеров и вносить нарушителей в единый реестр авиадебоширов.