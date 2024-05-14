Авиакомпании уже продают билеты в Элисту, где вновь открылся аэродром

Первыми свои билеты стали предлагать авиакомпании Red Wings и «Аэрофлот».

В частности, «Аэрофлот» предлагает билеты на рейс из Шереметьево в столицу Калмыкии на Airbus A320. Цена билета составляет 8 тысяч рублей, а первый рейс запланирован на 16 июня. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

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Что же касается Red Wings, то у этой авиакомпании цена на билеты по тарифу «Стандарт» – 7320 рублей.

Напомним, что аэропорт Элисты не работал последние два года.