Авиакомпания ошиблась – и туристка случайно оказалась на Ямайке вместо Флориды

Жительница США хотела попасть домой в Джексонвиль, но оказалась в другой стране без паспорта.

Американка Беверли Эллис-Хебард 6 ноября прошлого года собиралась сесть на рейс Frontier Airlines из Филадельфии в Джексонвиль, штат Флорида. Она рассказала, что на табличке у выхода было написано: PHL to JAX (из Филадельфии в Джексонвиль). Беверли спросила у сотрудницы аэропорта, успеет ли она сходить в туалет, и получила ответ, что у нее есть около 20 минут.

Беверли вышла из уборной, сотрудник аэропорта при посадке на борт проверил ее имя на билете и выдал посадочный талон.

Только после взлета стюардесса сказала, что вскоре они приземлятся на Ямайке. Беверли решила, что это шутка.

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«Я рассмеялась и сказала, что хотела бы поехать туда, но не сегодня. Тогда стюардесса посмотрела на меня серьезно, сказала: "Этот самолет летит на Ямайку". По выражению ее лица, я поняла, что она не шутит», – рассказала Беверли.

Выяснилось, что Беверли перепутала самолеты, так как перевозчик в последний момент сменил номер выхода на посадку. В свою очередь, сотрудники аэропорта не проверили документы женщины должным образом и ошибочно выдали посадочный талон на другой рейс.

Эллис-Хебард не взяла с собой загранпаспорт, поскольку собиралась путешествовать внутри США, и это обстоятельство не позволило ей высадиться с борта в аэропорту на Ямайке. В конце концов, власти Ямайки разрешили Эллис-Хебард остаться на трапе, который, как ей сказали, считается территорией США.

Летный экипаж оставался с ней до тех пор, пока через несколько часов не вылетел следующий рейс в Филадельфию. Авиакомпания также предложила Эллис-Хебард ваучер на 600 долларов и вернула стоимость первоначального билета.

«Мы приносим наши глубочайшие извинения Беверли Эллис-Хебард за этот неудачный опыт. Мы искренне сожалеем, что г-жа Эллис-Хебард села не на тот рейс. В качестве извинения мы выпустили ваучер Frontier Airlines на 600 долларов, привязанный к имени Беверли Эллис-Хебард, действительный в течение одного года», – заявили в авиакомпании.