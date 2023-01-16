Авиакомпания «Победа» изменит правила провоза ручной клади

Нарушением признали тот факт, что «Победа» установила одновременно два разных варианта провоза ручной клади. Первый, основанный на требованиях Федеральных авиационных правил 32 (ФАП-32), устанавливает норму провоза ручной клади габаритами до 4(четырех)x36x30 см и дополнительно включает разные вещи, которые можно перевозить сверх нормы.

Второй вариант не устанавливает норму провоза ручной клади, но ограничивает габариты вещей (предметов), которые предъявляются к провозу в качестве ручной клади (36x30x27 см).