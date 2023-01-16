Авиакомпания «Победа» изменит правила провоза ручной клади

Основанием для пересмотра стало решение Верховного суда России.
Авиакомпания «Победа» намерена пересмотреть правила провоза ручной клади: основанием для этого стало решение Верховного суда (ВС) России, который признал незаконным норму, установленную лоукостером.
«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — сообщил представитель «Победы», подчеркнув, что авиакомпания соблюдает действующее законодательство.
В июне 2021 года Ространснадзор провел проверку, по итогам которой выдал авиакомпании предписание изменить нормы провоза багажа как противоречащие требованиям законодательства.
Нарушением признали тот факт, что «Победа» установила одновременно два разных варианта провоза ручной клади. Первый, основанный на требованиях Федеральных авиационных правил 32 (ФАП-32), устанавливает норму провоза ручной клади габаритами до 4(четырех)x36x30 см и дополнительно включает разные вещи, которые можно перевозить сверх нормы.
Второй вариант не устанавливает норму провоза ручной клади, но ограничивает габариты вещей (предметов), которые предъявляются к провозу в качестве ручной клади (36x30x27 см).
Арбитражный суд предписал «Победе» устранить эти расхождения — в ответ лоукостер подал кассационную жалобу. Но 13 января ВС признал, что габариты ручной клади, установленные авиакомпанией, незаконны.
Ранее сообщалось, что Росавиация призвала авиакомпании следить за поведением пилотов и бортпроводников из-за жалоб пассажиров на ненормативную лексику, в том числе во время предполетной подготовки.