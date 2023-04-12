Авиакомпания «Победа» разыграет бесплатные билеты в честь Дня космонавтики

Розыгрыш продлится с 12 по 16 апреля.

Крупнейший российский лоукостер «Победа» раздаст бесплатные билеты по стране в рамках специальной акции ко Дню космонавтики. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Сообщается, что «Победа» разыграет 62 абонемента (в честь 62 лет со дня полёта человека в космос) на «бесплатные безлимитные полеты» в период с 18 по 23 апреля 2023 года. Уточняется, что в акции участвуют все направления по России. Спецпредложение действует с 12 по 16 апреля, победители будут определены 17 апреля.

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Выбор победителей будет осуществляться случайным образом. 62 человека получат скидку 100% от базового тарифа. Но есть нюанс: скидка будет предоставляться только при наличии свободных мест на рейсе. Разыгрываться будут билеты на прямые рейсы авиакомпании внутри России.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования перелетов опубликована на официальном сайте перевозчика.