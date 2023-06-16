Авиакомпания «Победа» впервые в своей истории накормит пассажиров

Пока только на рейсах из Москвы.

Авиакомпания «Победа» запустила продажу наборов питания для пассажиров. В ассортименте 6 сетов и 8 напитков, цены варьируются от 795 до 1490 рублей за сет. В меню – сырники, блины с семгой, салат «Цезарь» с курицей, тортилья с курицей, салат «Греческий», сэндвич «Итальянский», боул с авокадо и венар ролл.

Сет можно заказать на официальном сайте компании при бронировании билетов или в процессе онлайн-регистрации. Забрать еду можно при выходе на посадку. Услуга доступна только при вылете внутренними рейсами из Москвы в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».

«Победа» – лоукостер группы «Аэрофлот». За всю историю существования с 2014 года перевозчик никогда не предоставлял питание на своих рейсах. Организация питания требует слишком много дополнительных расходов, это не выгодно ни компании, ни пассажирам, говорил экс-гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. С августа прошлого года компанию возглавляет Дмитрий Тыщук, до этого первый замгендиректора дальневосточной «Авроры».

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«Победа» базируется в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Парк перевозчика состоит из американских Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.