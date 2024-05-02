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Эксперты подвели итоги: авторские туры по России становятся все популярнее

Фото: Юрий Александров

Село Старый Кахиб, Дагестан

Среди лидеров в этом сегменте – Дагестан.

В этом сезоне спрос на уникальные экскурсии, организуемые частными лицами для небольших групп, стремительно возрос. Стоимость авторских туров взлетела вверх: в России цены на летние поездки выросли на 46,5%, а за границей – на 38%. Исследователи выявили, что самые популярные направления в России — Дагестан и Камчатка, а за рубежом — Грузия и Киргизия.

YouTravel.me подсчитал, что средняя стоимость участия в авторских турах по России увеличилась на 46,5% в год, достигнув 61,4 тыс. рублей на человека. Этот рост во многом связан с увеличением продолжительности путешествий с пяти до шести дней. По расчетам на один день, расходы увеличились на 22,1%, составив 10,2 тыс. рублей.

Сегмент авторских туров, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, пользуется высоким спросом и демонстрирует стабильный рост. Организация путешествий в небольших группах частными лицами становится все более популярной.

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