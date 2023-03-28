Азербайджан отменил ковид-паспорта для въезда в страну

Это важный шаг вперед для развития туристической отрасли в Азербайджане: теперь желающих посмотреть страну наверняка станет больше.

Начиная с 06:00 28 марта, иностранные граждане больше не будут обязаны предъявлять COVID-паспорта для въезда в Азербайджан. Об этом Russian Traveler сообщили в Бюро по туризму страны. Решение было принято в связи с уменьшением числа случаев заболевания COVID-19. Оно должно значительно облегчить поездки для желающих посетить Азербайджан: до этого туристов без COVID-паспортов в страну не пускали.

Путешественникам по-прежнему советуется соблюдать все рекомендованные правила здравоохранения для обеспечения собственной безопасности. Правительство Азербайджана также призывает туристов пройти вакцинацию перед поездкой, но это больше не является обязательным условием для въезда в страну.

Мечеть ТезеПир, Баку, Азербайджан Фото: Alexander Firstov / фотохостинг rtraveler.ru

Как отмечают в бюро по туризму Азербайджана, страна успешно справилась с пандемией COVID-19: число случаев заболевания невелико, а уровень вакцинации высок. Правительство приняло ряд мер по контролю за распространением вируса, включая закрытые помещения и обязательное ношение масок в общественных местах при высоких уровнях заражения.

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Страна может похвастаться множеством достопримечательностей, включая Старый город Баку (внесенный в список ЮНЕСКО), Кавказские горы, Каспийское море и наследие древнего Шелкового пути. Упор на развитие местной винодельческой промышленности сделал Азербайджан одним из процветающих центров виноградарства в регионе. За вклад в развитие виноградарства, виноделия и винного туризма ATB был удостоен ряда наград Совета Европы и Европейского института культурных маршрутов.

Озеро Масазыргёль, Азербайджан. Фото: Lyokin / фотохостинг rtraveler.ru