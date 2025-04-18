AZIMUT Hotels: Путешествие по городам-героям

Если по случаю 80-летия Победы вы планируете маршрут по городам-героям, стоит заранее позаботиться о проживании. Сделать поездку максимально комфортной помогут отели крупнейшей в России сети AZIMUT Hotels.

Тула

Этот город известен не только пряниками и самоварами, но и своим статусом «третьей музейной столицы» России. AZIMUT Сити Отель Тула 4* расположен в самом центре города, в двух шагах от пешеходной улицы Металлистов. Отель занимает старинный особняк, в дизайне которого отражена богатая история и характерный колорит Тулы. Классика и модерн здесь органично сочетаются с оригинальным декором в стиле традиционных русских ремёсел. Отдельная достопримечательность – гастрономический ресторан «Светски», один из лучших в городе.

AZIMUT Сити Отель Тула 4*

Санкт-Петербург

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Отметить День Победы в Северной столице – весьма символично, ведь город-герой Ленинград сыграл важнейшую роль в военной истории нашей страны. После торжественных мероприятий можно отправиться на берег Финского залива и остановиться в новом отеле AZIMUT Парк Отель&Спа Репино 4*. Скучать здесь не придётся: утром можно поплавать в 25-метровом бассейне, а после завтрака посетить дом-музей Ильи Репина «Пенаты» или дачу Дмитрия Шостаковича. К услугам гостей несколько ресторанов и баров и спа-центр с большим выбором оздоровительных и косметологических процедур.

AZIMUT Парк Отель&Спа Репино 4*

Мурманск

AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* расположен в самом высоком в мире здании за Полярным кругом, стоящем на центральной городской площади Пять Углов. Под его крышей – два ресторана (один из них посвящён арктической кухне), кафе, лобби-бар, фитнес-клуб, бизнес-корнер, а также 11 залов для мероприятий. Главные достопримечательности Мурманска – в шаговой доступности.



История о великом подвиге живёт на улицах городов-героев, в зданиях, которые сегодня стали их частью. AZIMUT Hotels благодарит всех участников Великой Отечественной войны и поздравляет читателей журнала Russian Traveler с праздником Победы.

AZIMUT Сити Отель Мурманск 4*