Бархатная осень в Стамбуле – время заботы о себе

Осень по праву считается одним из самым комфортным для путешествий в Стамбул временем года. В сентябре знойная жара сменяется мягким средиземноморским климатом и освежающим бризом с Босфора.

Для тех, кто предпочитает осмысленный отдых и активный образ жизни, отличным выбором осеннего курорта станет SPA-ретрит в Safira Spa & Fitness — крупнейшем оздоровительном и SPA-центре Стамбула в отеле CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul.

На площади 8500 кв.м. разместился целый комплекс для бьютиголиков: десять процедурных кабинетов, каждый из которых оформлен в уникальном турецком стиле, и более 30 видов массажей и программ по уходу за телом и лицом. Для приватного отдыха или романтического SPA – 2 VIP кабинета с собственной турецкой баней, джакузи, сауной и хаммам.

В Safira Spa & Fitness впервые в Турции была реализована концепция, предлагающая как зоны для женщин и мужчин, так и пространство исключительно для женщин, которую гостьи могут выбрать по своему желанию.

Заказать классические банные ритуалы и побаловать себя всемирно известными процедурами, достойных султанов, можно в двух роскошных турецких банях, вдохновлённых традиционной османской архитектурой и украшенных роскошными росписями.

Отличительная особенность курорта Safira Spa & Fitness – бассейн полуолимпийского размера со стеклянным раздвигающимся куполом, который позволяет гостям круглый год наслаждаться ярким турецким солнцем и принимать солнечные ванны в теплое время года.

Для спортсменов открыты две просторные фитнес-зоны, спиннинг, студия пилатеса и групповых занятий, зал для функциональных тренировок, доступны также групповые и индивидуальные занятия с профессиональными тренерами. Восполнить энергию после или во время тренировок можно в витаминном баре Çeşm-i Hayat.

Раскрыть истинный потенциал своего организма и улучшить качество жизни гости CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul могут в ведущей клинике Стамбула по управлению возрастом – Medexa CVK Clinic. Используя все возможности современной медицины против пагубных воздействий окружающей среды, клиника предлагает множество быстрых и эффективных программ по долголетию, борьбе со старением и красоте.

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Свободное от прохождения оздоровительных и SPA программ время гости курорта могут провести в одном из четырех ресторанов и баров, включая панорамный Izaka Terrace – здесь расположена самая большая в Стамбуле терраса на крыше с видом на Босфор и исторический полуостров, где находятся дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубая мечеть.

Отель расположен в пяти минутах пешей прогулки от площади Таксим и главной улицы города Истикляль, так что гости могут окунуться в колорит Стамбула и отправиться на пешую экскурсию по историческому центру без необходимости заказывать трансфер или ждать такси.

Не забываем, что без качественного сна и уютной обстановки нельзя говорить ни о каком о ресурсном восстановлении – но об этом в CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul тоже позаботились. Здесь доступны 382 современных номера, включая самый большой Президентский люкс в Турции площадью 850 кв.м. с собственным SPA и живописной террасой с видом на Босфор, а также 68 апартаментов в отдельно стоящем корпусе CVK Park Prestige площадью от 45 до 950 кв.м. На случай длительного проживания в апартаментах есть полностью укомплектованные кухни и стиральные машины.