Белка привела в российский роддом выводок бельчат: видео

Животных подкармливают врачи и санитарки.

В Кирове белка привела в роддом целый выводок бельчат. Видео со зверьками публикует Telegram-канал «Подъем».

Бегающих по стене приемного покоя бельчат заметили пациентки. Сотрудники больницы рассказали, что животные стали приходить еще два года назад, но в таком количестве не появлялись.

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«Мы по одной видели. Они прямо по стенам у нас ползают, под крышу залазят – пытаются, видимо, домик найти. Деревья-то вырубают. Тут перелески были большие, а стали вырубать эти деревья – им некуда деваться, тыкаются-мыкаются», — пояснили они.

В больнице отметили, что с роженицами животные не контактируют, поскольку женщинам не разрешают гулять. Белок подкармливают врачи, медсестры и санитарки: приносят орешки и семечки.