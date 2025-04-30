Белый медведь пустился в погоню за мужчиной на Шпицбергене: видео

Мужчине удалось скрыться от зверя на снегоходе.

Белый медведь пришел в поселок Пирамида на архипелаге Шпицберген и погнался за мужчиной. Утреннюю «пробежку» россиянина публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что мужчина пытается отпугнуть медведя. Хищник в ответ бежит в его сторону.

К счастью для россиянина, ему удается скрыться. Он прыгает на свой снегоход, заводит его и уезжает.

Реклама

Поселок Пирамида на Шпицбергене, который считается самым северным населенным пунктом в России, был законсервирован в 1998 году. С 2007 года в нем постоянно живут и работают 7-10 человек зимой и до 50 человек летом. При этом в Пирамиде любят бывать иностранные туристы, один из которых и снял видео с медведем.

Как рассказала гид Наталья Тимофеева, инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности. Несмотря на запрет, путешественники оставили еду на снегоходах, а запах съестного привлек хищника. Никто не пострадал, но ситуация напомнила о строгих правилах передвижения по Пирамиде: даже местные жители ходят только с оружием. Стрелять в хищников запрещено, их можно только отпугивать.