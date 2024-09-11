Бесконечное лето: круиз на борту люксового лайнера Explora I

Лайнер Explora I задал новые стандарты элитного отдыха. Забудьте о стереотипах: рассказываем, как такое путешествие открывает мир круизов с новой стороны.

Некоторые туристы принципиально отказываются отправляться в круиз, потому что это (якобы) не самый интересный способ путешествовать: все предопределено, время на суше ограничено (как и пространство на борту), много людей и отсутствие широкого выбора в плане отдыха. И это – главный стереотип о морских круизах. Стереотип номер два: в такие круизы отправляются преимущественно пенсионеры, и развлечения там соответствующие. Стереотип номер три: кроме пенсионеров формат круизов интересен разве что семьям с детьми, где родители могут сдать чад аниматорам в аквапарк, а сами отдохнуть у бассейна и отоспаться в каюте.

Все эти клише с легкостью и даже некоторым изяществом ломает один-единственный лайнер – Explora I. Совсем новенький, сошедший с верфи в Италии в августе 2023 года, он стал первым лайнером нового круизного бренда класса люкс под названием Explora Journeys. Бренд принадлежит легендарной итальянской компании MSC Group (крупнейший и быстрорастущий игрок круизного рынка в мире). Кстати, MSC Cruises — одна из немногих мировых круизных компаний, где к туристам из России не предъявляют никаких дополнительных требований сверх стандартных.

Лайнер Explora I

Создатели Explora Journeys рассказывают, что это было проектом-мечтой – сделать лайнер, не сравнимый ни с чем. Так в MSC переизобрели сегмент люкс в сфере круизных путешествий и разработали судно, которое сочетает в себе, на первый взгляд, невозможное: приватность и элегантность частной суперъяхты с масштабом и размахом туристического лайнера практически на тысячу человек, который работает по системе «Всё включено».

Что такое Explora I? Это 461 сьют и 14 палуб, которые поднимаются над ватерлинией на 56 метров – высота 15-этажного дома.

Это 12 баров и лаунджей и 6 ресторанов – от разнообразного шведского стола до изысканной французской кухни.

Это 5 бассейнов (3 открытых, один крытый и один – в спа-зоне) и столько же джакузи с видом на море.

А ещё – 64 приватных кабаны (да-да, тоже с видом на море).

Предлагая путешествие на современном люксовом лайнере, создатели бренда продвигают философию Ocean State of Mind – это умение погрузиться в происходящее и действительно наслаждаться моментом, ценить природу и культуру. Здесь устраивают иммерсивные путешествия с продуманными экскурсиями на берегу: популярные туристические направления сочетаются со скрытыми жемчужинами, которые можно исследовать без суеты.

Весь этот плавучий обитаемый пятизвездочный отель под названием Explora I царственно, но споро ходит по разным уникальным маршрутам. Каждый день перед вами открывается новый город: прогуливайтесь по незнакомым улочкам хоть до вечера, главное – не опоздать к отплытию лайнера.

Летом Explora I курсировал по Восточному побережью Средиземноморья. Редактор Russian Traveler попала на круиз по маршруту из Греции в Турцию, после лайнер отправился к берегам Италии. Всю осень 2024 года судно тоже проведет в Средиземном море: посетит Грецию и Турцию, Италию и Испанию. 16 сентября к нему присоединится второй идентичный лайнер – Explora II. На зимний период корабли уйдут к Карибам, Бермудам и Северной Америке. Кстати, к 2028 году таких лайнеров во флоте MSC будет целых шесть.

Лайнер Explora I.

Над концепцией лайнера работал британский дизайнер и архитектор Мартин Фрэнсис, который как раз известен проектированием суперъяхт. Лайнер действительно получился на загляденье – что внутри, что снаружи: сдержанный и элегантный, аристократичный во всём – от указателей на борту и светильников до рояля Steinway&Sons, который стоит в лобби.

Самое удобное – путешествия на Explora I доступны по системе «все включено». В цену входят: питание в пяти из шести ресторанах лайнера, Wi-Fi на протяжении всего маршрута, практически любые алкогольные напитки в барах и лаунджах, а также сервисные и портовые сборы вместе с чаевыми. Стоимость круиза продолжительностью в неделю начинается от €3,5–4 тысяч с человека (подробности лучше уточнять у туроператора).

Лобби Explora I с дизайнерским баром на закрытой палубе, расположенным в самом сердце всей жизни лайнера

На лайнере расположен 461 сьют (среди вариантов размещения есть поистине роскошные пентхаусы и резиденции), каждый – с панорамным видом на море. Площадь самых маленьких из них варьируется от 35 до 42 кв.м. – больше, чем некоторые номера в пятизвездочных отелях. Все, кто хоть раз бывал в круизе, скажут, что это невероятный простор – обычно каюты довольно тесные и далеко не все из них смотрят на море. Благодаря дизайнерским интерьерам, приятной пастельной палитре и эргономичному пространству здесь создаётся то самое ощущение «дома посреди океана», которого хотели добиться создатели бренда.

В просторном сьюте вы найдёте приветственную бутылку шампанского, а также брендированную многоразовую бутылку для воды (отличный сувенир!). На личной террасе за панорамными раздвижными дверями есть удобная кушетка для отдыха и стол со стульями – всё, что нужно для созерцательного завтрака наедине с океаном.

Всё остальное здесь тоже продумано до мелочей: на тумбочках у кровати есть беспроводная зарядная станция, у туалетного столика – фен Dyson, в ванной – косметика с уникальным ароматом, созданным специально для Explora Journeys. Мини-бар пополняется ежедневно, в сьюте можно настроить индивидуальный климат-контроль, а кровать размера king-size застелена бельём Frette (спать на нём настолько же хорошо, насколько неприлично дорого оно стоит).

Сьют Ocean Grand Terrace

Каждый вечер в сьюте появляется подробная программа на следующий день. Она продумана практически поминутно – чтобы не оставить «за бортом» впечатлений тех пассажиров, которые вообще не собираются покидать лайнер, а предпочитают отдохнуть в стенах своего плавучего отеля.

Здесь вам и йога на восходе солнца, и медитации среди дня, и лекции об истории и культуре посещаемых стран, и викторины с настольными играми, мастер-классы по танцам и фотосъемке, вечерние DJ-сеты, выступления именитых скрипачей и гитаристов, певцов, танцоров и даже иллюзионистов. А ещё есть галерея с редкими гравюрами и литографиями Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, школа кулинарного мастерства, фитнес-центр и спа, несколько бутиков элитных брендов и кинозал под звёздным небом.

Благодаря удобному приложению My Explora Journeys (доступно на андроидах и iOS) можно с легкостью получать всю необходимую информацию о происходящем на борту.

Чем ещё заняться на лайнере Explora I? Советы редактора: Не выходя из сьюта, выпить кофе на просторной террасе, глядя как лайнер швартуется в порту нового города.

Читать часами напролёт на мягком диванчике в уединённой кабане или на открытом шезлонге у бассейна с пина коладой в руке.

П лавать в море на диком пляже или затеряться среди шумных улиц во время одной из стоянок.

Позавтракать свежими фруктами, пообедать – мясными деликатесами в основном ресторане, поужинать – стейком из тунца в средиземноморском заведении. А также обязательно отведать голубя и улиток – во французском.

Организовать видеосозвон с друзьями, чтобы процитировать попугая Кешу: «Хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джус, оранжад… Да, прямо не выходя из бассейна!» (Интернет работает на всей территории лайнера, так что сложностей не возникнет.)

Ранним утром выйти на пробежку на 12 палубу, а вечер завершить авторским коктейлем в одном из баров с панорамным видом на закат. А потом и скать созвездия в глубоком чёрном небе над головой или бесконечно глядеть на лазурные воды Средиземного моря внизу, погружаясь в своеобразную медитацию.

И попробовать вкуснейшее мороженое в джелатерее Galeteria & Creperie на 11 палубе. Здесь каждый день предлагают новую подборку сортов мороженого, сорбетов и молочные коктейли..

В общем, жить эту красивую жизнь на всю катушку.

В стоимость путешествия уже входит посещение пяти из шести ресторанов на борту, среди которых — заведение паназиатской кухни Sakura, французской Fil Rouge, средиземноморской Med Yacht Club. В Marble & Co. Grill можно попробовать картофель с черной икрой, а в буфете со шведским столом Emporium Marketplace открывается целое ассорти блюд – кстати, именно там удастся отведать свежих устриц с игристым и крабов.

Ресторан паназиатской кухни Sakura

Один из главных компонентов любого путешествия на лайнере Explora Journeys – уважение к океану и окружающей среде. На всех этапах используются экологические технологии и системы контроля выбросов: от системы очистки балластных вод до технологий, снижающих подводный шум. На борту не используется одноразовый пластик. На лайнере даже предусмотрено место для хранения аккумуляторов, чтобы обеспечить гибридную выработку электроэнергии в будущем. Также в MSC стремятся к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов.

Генеральный представитель бренда Explora Journeys и компании MSC Cruises в России – туроператор PAC Group.