Бесконечное лето на Мальдивах: природа, романтика и экопросвет

Рассказываем, чем заняться на Мальдивах, если вам повезло выбрать для своего отдыха отель Le Meridien Maldives Resort & Spa.

Где-то на просторах Индийского океана спрятался мальдивский остров Тиламаафуши. С местного языка дивехи это переводится как «остров, окруженный широкой лагуной». Остров Он окружен коралловыми рифами, полями морских водорослей и мангровыми лесами.

Маленький – всего-то девять гектаров – и зелёный, он сумел сохранить дух безмятежной природы, даже став популярным курортом. Сейчас здесь расположен отель Le Meridien Maldives Resort & Spa. Он состоит из 141 виллы и устроен с европейским шиком, присущим дорогим путешествиям середины прошлого века. Девиз французской сети отелей, к которой относится Le Meridien Maldives, звучит так: «Путешествовать – это искусство!»

Рассказываем, почему здесь это действительно так.

Тропический рай для всей семьи

На небольшом тропическом острове каждый найдет развлечение себе по вкусу. Здесь устраивают мастер-классы по приготовлению выращенных на местной ферме продуктов, сафари на природе, киносеансы под открытым небом, восстанавливают коралловые рифы и устраивают разнообразные морские экскурсии. Например, можно организовать поездку на расположенный неподалеку и принадлежащий курорту необитаемый остров Боду Финолху, где вы точно испытаете полное уединение и почувствуете себя Робинзоном Крузо.

В то время как взрослые гости могут выбрать на курорте активный или расслабляющий отдых (в зависимости от интересов), для детей тоже предусмотрено множество сюрпризов и интересных занятий, чтобы не заскучать (и дать отдохнуть родителям, иначе зачем это все?).

Специальное круглогодичное предложение включает помимо детского клуба и специального меню для маленьких гостей самые разные развоечения, например, круиз в поисках дельфинов, уроки рисования, катание на каяках, фотосъемку и, конечно, много мороженого.

Фото: Le Meridien Maldives Resort & Spa

Подводное царство во всей красе

Атолл Лавияни, где расположен остров Тиламаафуши, известен дайверам со всего мира своей красотой и разнообразием морской жизни и является одним из лучших мест для дайвинга на Мальдивах.

Для любознательных гостей открыта водная игровая площадка с морской горкой на домашнем рифе курорта, где есть целых четыре участка для дайвинга и сноркелинга: здесь живут несколько видов исчезающих морских черепах, различные виды скатов, цветастые рыбы и множество других уникальных обитателей рифов.

Программы дайвинга в Le Méridien Maldives Resort & Spa подходят для детей от восьми лет, подростков и взрослых, как для новичков, так и сертифицированных дайверов. Ночное плавание с маской и трубкой позволяет гостям понаблюдать за морскими обитателями, которые не появляются днем, например, за светящимся фитопланктоном.

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Экопросвет

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На этом курорте можно не только отдохнуть, но и лишний раз убедиться, как важно вести экологичный образ жизни – когда ты живешь на острове (пусть даже всего несколько дней), необходимость заботиться о природе вокруг себя становится особенно очевидной.

В Le Méridien Maldives Resort & Spa к экологичности подходят со всей ответственностью – и в этом можно убедиться в любой момент. Команда курорта разработала ряд новаторских программ, которые направлены на уменьшение вреда природе от пребывания и деятельности человека на атолле.

Так, здесь занимаются регенерацией кораллов в рамках программы по защите и восстановлению коралловых рифов – и гости всегда могут присоединиться к образовательной программе курорта и помочь в сохранении природного «фундамента» острова.

Для решения проблемы снабжения водой курорт обзавелся опреснительной установкой с технологией обратного осмоса, которая превращает морскую воду в питьевую, а в ресторанах в вашу тарелку попадают свежайшие овощи прямо с грядки – их выращивают в теплице с помощью новейших технологий (например, система орошения собирает и перерабатывает дождевую воду). Для того, чтобы пищевые отходы превращались в компост, которым затем можно удобрять почву повсеместно на острове, курорт построил специальную современную установку, а большая часть энергии здесь берется от солнца: инициатива по использованию солнечных батарей – одна из крупнейших на Мальдивах.

Фото: Le Meridien Maldives Resort & Spa

Эстетика дизайна

Дизайн всех бунгало Le Meridien Maldives Resort & Spa продолжает традиции курорта, в которых европейская эстетика середины прошлого века соединяется с настоящим духом Мальдив, а искусство – с лучшими образцами промышленного дизайна, выполненными из экологичных материалов.

Сквозь огромные окна в пол в спальню с видом на океан и в ванную комнату проникает естественный свет. На террасе, где можно принимать солнечные ванны, стоят шезлонги, а над водой висит гамак, лежа в котором можно наслаждаться необыкновенным мальдивским закатом.

Фото: Le Meridien Maldives Resort & Spa

Для души и тела

Выбросить из головы повседневную рутину и окунуться в атмосферу отдыха, подарив себе спа-комплекс с оздоровительными процедурами для всего тела, подобранными специально для вас – что может быть лучше? К примеру, восстанавливающая процедура длительностью 120 минут включает в себя скрабирование ног, обёртывание всего тела, расслабляющий массаж и возвращающий лицу здоровое сияние уход в сочетании с приятными запахами местных трав и ароматических масел подарят ни с чем не сравнимое ощущение красоты и свежести.

Можете выбрать и что-нибудь более экзотическое: например, обертывание эссенциями кардамона, розовых лепестков и гота колы и последующий за ним массаж ароматическими маслами. Или нежный скраба всего тела «по-мальдивски» с применением кокосовой стружки и морской соли. Эффект в любом случае будет благотворный – и для тела, и для души.