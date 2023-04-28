Беспилотник помешал посадке самолета в Шереметьево

Кому принадлежит дрон, осталось неизвестным.
Неизвестный беспилотник помешал посадке пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошел 27 апреля с самолетом, летевшим в Москву из Нижнекамска. При заходе на посадку слева от воздушного судна заметили беспилотник размером примерно 10х20 сантиметров.
Несмотря на то, что дрон находился близко к самолету, пилоты решили провести посадку в штатном режиме. Им удалось приземлиться без происшествий, никто не пострадал.
Случай в Шереметьево стал вторым за месяц, когда летательный аппарат приблизился к самолету в России. За день до этого, 26 апреля, дрон-разведчик едва не сорвал взлет другого лайнера, который летел во Владикавказ.
Белый дрон двигался точно по траектории движения самолета. Кому он принадлежал, тоже осталось неизвестным.
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