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Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Беспилотник помешал посадке самолета в Шереметьево

Фото: Unsplash

Кому принадлежит дрон, осталось неизвестным.

Неизвестный беспилотник помешал посадке пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел 27 апреля с самолетом, летевшим в Москву из Нижнекамска. При заходе на посадку слева от воздушного судна заметили беспилотник размером примерно 10х20 сантиметров.

Несмотря на то, что дрон находился близко к самолету, пилоты решили провести посадку в штатном режиме. Им удалось приземлиться без происшествий, никто не пострадал.

Случай в Шереметьево стал вторым за месяц, когда летательный аппарат приблизился к самолету в России. За день до этого, 26 апреля, дрон-разведчик едва не сорвал взлет другого лайнера, который летел во Владикавказ.

Белый дрон двигался точно по траектории движения самолета. Кому он принадлежал, тоже осталось неизвестным.

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