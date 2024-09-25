Бесплатные бизнес-залы и оплата бонусами: лайфхаки для выгодных путешествий

Как в путешествиях экономить на жилье, получать бонусы, скидки и даже бесплатно попасть в бизнес-зал? Вместе с экспертами сервиса бронирования гостиниц Отелло собрали советы, которые помогут путешествовать выгодно и не экономить на впечатлениях.

1 Промокоды

Не ленитесь подписываться на рассылки и искать промокоды в интернете: вы можете наткнуться на них на специальных сайтах, у блогеров или спросить про реферальные ссылки у друзей. А ещё у многих сервисов есть программы лояльности или уникальные предложения, например, на Отелло можно оплачивать брони бонусами Спасибо. Не все туристы знают про этот способ, но так можно оплатить до 99% стоимости размещения. Конечно, не забывайте про скидки на первый заказ – часто их можно получить за установку приложения или подписку на рекламные рассылки, от которых при желании можно отписаться.

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2 Бонусы от банков

У многих банков есть специальные карты для путешественников, которые помогают не только копить мили, но и собирать бонусы за траты на отели, билеты и страховки. При планировании поездки советуем внимательно изучить условия и выбрать то, что вам подходит, ведь вариантов довольно много.

Например, существуют премиальные карты с тревел-привилегиями, в том числе с бесплатными проходами в бизнес-залы. У этих карт обычно есть пробный период, за который можно не платить. Или же есть варианты, когда можно заплатить за месяц подписки – это будет значительно дешевле, чем стоимость бизнес-зала, при этом вы скорее всего сможете посетить его дважды, а возможно и взять с собой +1. Главное — не забыть вовремя отменить подписку, если вы не будете дальше ей пользоваться.

Фото: Фотохостинг Russian Traveler

3 Транспорт

У ж/д и авиаперевозчиков тоже есть свои программы лояльности, в которых можно копить мили или, например, баллы РЖД, а потом тратить их на покупку билетов. Если у вас накоплены не только мили, но и бонусы Спасибо, то они точно помогут здорово сэкономить на перелете и отеле в отпуске.

Если у вас достаточно времени, вспоминайте про самые разные виды транспорта: самолёты, поезда, автобусы и даже корабли! Внутри города, кроме общественного транспорта и такси, не забывайте про аренду велосипеда или самоката, а ещё про сервисы для шеринга поездок и местные чаты и группы, в которых можно поискать попутчиков. Сложные маршруты часто помогают сэкономить и заодно посмотреть больше интересного.

4 Студенческие общежития

В России работает программа студенческого туризма, в рамках которой студенты и специалисты до 35 лет могут остановиться в студенческих общежитиях. Чтобы поучаствовать, нужно немного заморочиться: заранее зарегистрироваться на сайте студтуризм.рф и собрать документы – зато в некоторых кампусах койко-место на сутки стоит всего 30 рублей. Также в рамках программы проходят бесплатные экскурсии.

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Фото: Simon Maage / Unsplash

5 Сувениры

Ищите на сайтах объявлений товары от местных умельцев – обычно цены там значительно ниже, чем в магазинах. Также подарки из поездок можно купить в супермаркетах: обратите внимание на локальные продукты, которые не испортятся в дороге. А если решите пойти на рынок или ярмарку, то не бойтесь торговаться, ведь это игра и для вас, и для продавца.

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6 Бонусные карты

В России есть крупные сети магазинов и кафе, которые вы найдёте почти в любом городе. Так что не забывайте про свои бонусные карты – можете пользоваться ими не только в супермаркете у дома, но и возле отеля на другом конце страны. При этом в локальных ресторанах, кафе и столовых бывает дешевле и аутентичнее.

В целом советуем чаще спрашивать про вкусные и недорогие места у местных жителей. Но если нет настроения общаться, то можно изучить путеводители по ресторанам, барам и другим заведениям, например, в 2ГИС есть гиды практически по любому городу России. Также можно ориентироваться на отзывы и краткую выжимку из них, которую собирают нейросети.

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7 Планирование

Один из самых очевидных, но сложных лайфхаков. Путешествие действительно лучше планировать заранее. Да, мы тоже слышали истории про очень дешёвые билеты\номера\туры, которые появились за пару часов до отправления, но обычно их находят только знакомые знакомых. Так что, если вы уверены, что хотите поехать в путешествие, бронируйте и планируйте всё заранее. Это касается как билетов на самолёт, так и билетов, например, в театр. Часто в путешествиях мы тратим много лишнего на спонтанные покупки, а тщательное планирование – лучший способ этого избежать.

Если вы не сильно ограничены датами и можете отправиться в путешествие на пару дней раньше или позже, то советуем сравнивать цены на разные дни. Например, на Отелло есть календарь цен, с помощью которого можно заранее посмотреть стоимость брони на сутки и выбрать самую выгодную дату. Это будет актуально не только при бронировании жилья, но и при покупке билетов на самолет или поезд.

8 Развлечения

В российских городах проходит много бесплатных мероприятий: экскурсии, студенческие спектакли, уличные фестивали. У большинства музеев запланированы дни бесплатного посещения. Можно поискать аудиоэкскурсии и сервисы с купонами, где обычно есть скидки – например, в аквапарки, на картинг и другие активности.