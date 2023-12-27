Без пересадок: в какие страны россияне могут улететь прямыми рейсами?

По состоянию на конец 2023 года отечественным туристам для прямых перелетов доступна 41 страна.

Выездной туризм по итогам 2023 года восстановился на 86-89% по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, россиянам доступна на прямых рейсах 41 страна мира, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.

Среди стран, доступных для прямых перелетов из России, сейчас находятся следующие направления: Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Куба, Кувейт, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия.

«Если еще весной прошлого года по сравнению с допандемийным периодом было три прямых направления международных, то на сегодня это 41 направление. Я думаю, что это не предел, мы увидим новые открытые направления – до пандемии было 69. По объемам пока мы не дотягиваем до допандемийных, но уже к этому близки. По различным оценкам, на конец года выйдем на цифру 86-89% по сравнению с допандемийным периодом. Это серьезный объем на фоне того, что происходит с курсом рубля и инфляцией», – Александр Осауленко.

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Как отметил Осауленко, наиболее популярные направления зарубежного отдыха россиян зимой – это теплые страны, где есть море, например, ОАЭ, Таиланд, Куба, Вьетнам и другие.

По словам эксперта, «въездной туризм тоже оживает, хотя не так активно, как хотелось бы рынку».

«На прошлой неделе в Пекине состоялась российско-китайская рабочая группа, где обсуждали в том числе потоки китайских туристов в Россию. И там были обозначены цифры на следующий год, которые мы уже называли. В следующем году только китайских туристов мы ожидаем более двух миллионов. Будем надеяться, что это реально произойдет. Бизнес к этому готов, и не только московский и петербургский, но и региональный. И будем надеяться, что в следующем году если мы и не вернемся к допандемийным показателям, то, во всяком случае, будем к ним близки», – сказал Осауленко.

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили семь миллионов поездок за рубеж с целью туризма – это на 50% больше, чем за тот же период годом ранее. Число турпоездок иностранных граждан за тот же период составило 429 тысяч, что на 190% больше, чем годом ранее.