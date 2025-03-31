Без шашлыков никуда! Как россияне планируют провести майские праздники?

Почти четверть россиян признались, что майские выходные это лучшее время для небольших путешествий.

У большинства наших соотечественников (75%) майские праздники ассоциируются со спокойным отдыхом на природе – пикниками, поездками на дачу и шашлыком, гласят данные опроса, проведенного экспертами сервиса бронирований Отелло. Причем 65% респондентов отметили, что для них шашлыки являются ключевым атрибутом майских выходных.

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А вот 41% россиян поделились, что предпочитают отдыхать в эти дни, совершая спонтанные поездки на несколько дней. Читать книги, смотреть сериалы и в целом проводить время дома в майские праздники планируют 32% опрошенных, а ещё 30% хотели бы заняться более активным отдыхом – отправиться в поход или в велосипедный тур.

В целом майские праздники воспринимаются почти половиной россиян (44%) как возможность перезагрузиться и отдохнуть, а почти для четверти (24%) это идеальная возможность для путешествий. 7% россиян при этом отметили, что планируют в эти дни работать в обычном режиме.

Среди россиян, которые уже запланировали путешествие на майские праздники, 23% выбрали для этого дачу. Из самых популярных городов для путешествий в этом мае традиционно лидируют Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Республика Татарстан (Казань) и Нижегородская область (Нижний Новгород). Причем Казань оказалась абсолютным лидером по количеству бронирований на первые майские выходные, в период с 1 по 4 мая, отметили в Отелло. Из зарубежных направлений для путешествий в топе оказались Минск, Самарканд и Стамбул.