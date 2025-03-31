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Без шашлыков никуда! Как россияне планируют провести майские праздники?

Без шашлыков никуда! Как россияне планируют провести майские праздники?

Почти четверть россиян признались, что майские выходные это лучшее время для небольших путешествий.

У большинства наших соотечественников (75%) майские праздники ассоциируются со спокойным отдыхом на природе – пикниками, поездками на дачу и шашлыком, гласят данные опроса, проведенного экспертами сервиса бронирований Отелло. Причем 65% респондентов отметили, что для них шашлыки являются ключевым атрибутом майских выходных. 

А вот 41% россиян поделились, что предпочитают отдыхать в эти дни, совершая спонтанные поездки на несколько дней. Читать книги, смотреть сериалы и в целом проводить время дома в майские праздники планируют 32% опрошенных, а ещё 30% хотели бы заняться более активным отдыхом – отправиться в поход или в велосипедный тур. 

В целом майские праздники воспринимаются почти половиной россиян (44%) как возможность перезагрузиться и отдохнуть, а почти для четверти (24%) это идеальная возможность для путешествий. 7% россиян при этом отметили, что планируют в эти дни работать в обычном режиме. 

Среди россиян, которые уже запланировали путешествие на майские праздники, 23% выбрали для этого дачу. Из самых популярных городов для путешествий в этом мае традиционно лидируют Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Республика Татарстан (Казань) и Нижегородская область (Нижний Новгород). Причем Казань оказалась абсолютным лидером по количеству бронирований на первые майские выходные, в период с 1 по 4 мая, отметили в Отелло. Из зарубежных направлений для путешествий в топе оказались Минск, Самарканд и Стамбул. 

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