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Майский турнир: голосуйте за фаворита
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Россия ведет переговоры с Зимбабве о безвизовом режиме

Фото: Unsplash

У российских туристов эта страна – одна из самых популярных в Африке.

Министерство иностранных дел (МИД) России ведет переговоры с Зимбабве о введении безвизового режима между странами. По словам представителей пресс-службы российского посольства в этой стране, данная инициатива находится на стадии разработки. Зимбабве является одной из самых популярных африканских стран у российских туристов.

Сегодня получить визу в Зимбабве можно, заплатив на границе 30 долларов. Кроме того, для въезда в страну требуется иметь документы, подтверждающие цель поездки — например, туристические ваучеры или документы от работодателя.

Ранее сообщалось, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд российских туристов: с 29 мая они не смогут въехать в страну в туристических или других второстепенных целях.

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