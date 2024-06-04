Более 17 тысяч гостей отметили день рождения Сочи Парка

В праздничные выходные 1 и 2 июня, посвященные десятилетнему юбилею тематического парка развлечений в Сириусе, там зафиксировали рекордную посещаемость. По сравнению с аналогичными датами 2023 года, турпоток вырос более чем на 25%.

Лето в Сочи Парке традиционно стартовало с грандиозного двухдневного фестиваля, частью которого стали концерты Хабиба и Иванушек International, фейерверк, розыгрыши масштабных призов во главе со звездными ведущими развлекательной программы – блогером Романом Каграмановым и чемпионами мира по фигурному катанию Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Главный приз — абонемент в Сочи Парк на 10 лет — выиграла гостья из Алтайского края Татьяна Чаштанова. Среди других подарков на сцене разыграли десятидневный отдых в отелях RIXOS, Mantera Resort & Congress, Novotel Resort 5*, «Сочи Парк Отель», ужин в ресторане Brunello, ужин и экскурсия по винодельне Шато де Талю.

«Юбилей Сочи Парка – в первую очередь, праздник для наших гостей, главных героев этой сказки десятилетия. Всей нашей полуторатысячной командой продолжаем развивать парк, делать его более комфортным и интересным. 12 июня откроем семейный аттракцион «Богатырская застава», два новых аттракциона на 2025 год уже выкуплены, кроме того, в следующем году начнется реконструкция тематических земель», - говорит Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка.

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Юбилейные события в Сочи Парке начались 1 мая с появления нового экстремального аттракциона «Соловей-разбойник», показов шоу от 10 лучших цирков мира (до 1 сентября), обновленной программы в дельфинарии.

Впереди парк ждет еще несколько важных премьер: 6 июня начнется Пушкинская неделя, в заключительный день которой – 12 июня – стартуют гастроли ледового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила» (до 2 октября).