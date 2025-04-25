Более половины россиян испытывают тревогу перед путешествиями

Основные страхи туристов связаны именно с непредвиденными ситуациями в пути.

Каждый второй россиянин (52%) чувствует тревогу, прежде чем отправиться в путь, гласят данные опроса сервиса «Купибилет», которыми поделились на портале Life.ru.

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При это в основном россияне тревожатся из-за возможной задержки рейсов или потери багажа (24%). Ещё 19% опрошенных отметили, что испытывают страх полетов, а 14% сказали, что беспокоятся из-за возможных ссор с попутчиками.

Каждый десятый респондент признался, что испытывает тревогу из-за пребывания в новых местах, а 5% выделили клаустрофобию как основной фактор свои переживаний перед поездкой. При этом 40% опрошенных отметили, что все равно выбирают самолет как самый комфортный транспорт для путешествий.

Эксперты напоминают, что утренние рейсы наиболее подходят для тревожных пассажиров: в аэропорту в этот момент наблюдается наиболее спокойная атмосфера, и задерживаются такие рейсы гораздо реже.