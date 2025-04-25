авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Более половины россиян испытывают тревогу перед путешествиями

Более половины россиян испытывают тревогу перед путешествиями

Основные страхи туристов связаны именно с непредвиденными ситуациями в пути.

Каждый второй россиянин (52%) чувствует тревогу, прежде чем отправиться в путь, гласят данные опроса сервиса «Купибилет», которыми поделились на портале Life.ru.

При это в основном россияне тревожатся из-за возможной задержки рейсов или потери багажа (24%). Ещё 19% опрошенных отметили, что испытывают страх полетов, а 14% сказали, что беспокоятся из-за возможных ссор с попутчиками. 

Каждый десятый респондент признался, что испытывает тревогу из-за пребывания в новых местах, а 5% выделили клаустрофобию как основной фактор свои переживаний перед поездкой. При этом 40% опрошенных отметили, что все равно выбирают самолет как самый комфортный транспорт для путешествий. 

Эксперты напоминают, что утренние рейсы наиболее подходят для тревожных пассажиров: в аэропорту в этот момент наблюдается наиболее спокойная атмосфера, и задерживаются такие рейсы гораздо реже.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025