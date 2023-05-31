Более половины жителей России проведут отпуска дома

Об этом говорится в новом опросе ВЦИОМ.

Накануне старта летнего сезона ВЦИОМ провел телефонный опрос об отпускных планах россиян, в котором участвовали 1600 респондентов старше 18 лет, проживающих не менее, чем в 80 регионах РФ. По словам социологов, погрешность не превышает 2,5%.

Как показало исследование, 51% проведут отпуск дома (в 2022 году этот показатель составил 52%). Как отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, число планирующих поездки на дачи выросло во время пандемии коронавируса и достигло пиковых значений в 2022 году – 39%. В этом году оно возвращается к обычным показателям.

В другом городе или селе России планируют отдохнуть 15% опрошенных. В этом году россияне реже планируют поездки на Черноморское побережье Кавказа – 10% против 12% в прошлом году. Еще заметнее снижение числа желающих отдохнуть в Крыму – 5% вместо 9 в прошлом году.

Родин заявил, что расходы россиян на отдых в этом году будут заметно выше, чем годом ранее.

Реклама

«В этом году мы видим существенное увеличение суммы, которую туристы планируют потратить на отдых. В среднем это 53923 рублей на человека. В 2022 году она составляла 45089 рублей. В 2021 году – 40022. Планируемый бюджет поездки планомерно растет с 2012 года и за десятилетие фактически вырос в два раза», – Кирилл Родин.

Отдыхать с семьей и детьми в этом году планирует 51% отпускников, в одиночку – 18%, семьей без детей – 17%, с друзьями – 15%, с родителями – 9%, с коллегами – 2%, в тургруппе – 1%.