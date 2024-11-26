Больше никакого Бали! 15 мест, куда не стоит ехать в 2025 году

В топе ежегодного антирейтинга направлений оказались Бали, Барселона и Майорка.

Индонезийский остров Бали, популярный среди российских туристов и удаленщиков, возглавил список направлений-антирекомендаций к путешествиям в следующем году. Традиционный «No list» опубликовал международный издатель путеводителей Fodor’s.

Бали попал в блэк-лист вовсе не из-за плохого сервиса, а скорее наоборот: его излишняя популярность привела практически к экологической катастрофе. Только в 2023 году остров посетило 5,3 миллиона туристов из других стран, в том числе множество из России (в прошлом году в Индонезию въехало 161 000 россиян – и большинство из них отправились отдыхать именно на Бали).

В результате эксперты заключили, что пляжи острова оказались погребены под сотнями тысяч тонн мусора и назвали это настоящим «пластиковым апокалипсисом». Поэтому составители рейтинга настоятельно не рекомендуют посещать Бали в следующем году, чтобы не ухудшать его и без того шаткое экологическое положение.

«Fodor’s не выступает за бойкоты путешествий – они наносят вред местной экономике и не вносят существенных изменений. Но мы считаем, что первым шагом к решению проблемы является признание ее существования», — напомнили в компании.

Экологическая организация Ocean Cleanup Group прибирается на пляже Чангу, Бали, Индонезия Фото: OCG Saving The Ocean / Unsplash

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«Список No List создан для выделения направлений, где туризм оказывает непосильное давление на природу и местные сообщества. И эти стрессы необходимо устранить».

Следующие строчки в антирейтинге для путешествий занимают испанские курорты Барселона, Майорка и Канарские острова. В течение лета на самых популярных испанских направлениях бушевали сильные протесты из-за массового туризма: местных жителей беспокоит, что большой поток гостей приводит к росту цен на продукты питания и жилье, которое стало практически недоступным для молодого поколения испанцев.

Похожая история прослеживается в итальянской Венеции и португальском Лиссабоне, которые ввели дополнительные налоги для туристов, чтобы бороться с потоком приезжих, и тоже попали в список нежелательных направлений в 2025 году.

А вот самая высокая гора в мире Эверест оказалась в туристическом антирейтинге из-за хрупкой инфраструктуры, которая не справляется с таким потоком людей – и, кстати, с большим количества трупов, которые усеивают её склоны.

В список также попали административный центр Сицилии Агридженто, страдающий из-за водного кризиса, и остров Ко Самуи в Таиланде. Специалисты опасаются, что таиландский курорт могут наполнить туристы после премьеры нового сезона популярного сериала «Белый лотос» в 2025 году – ведь действия в этом сезоне разворачиваются именно на Самуи, а у острова и без того достаточно проблем с утилизацией отходов.

Туристам также рекомендуют избегать Британских Виргинских островов, японских городов Киото и Токио, штата Керала в Индии, исторического города Оахака в Мексике и кольцевого автомаршрута North Coast 500 в Шотландии. Все эти направления стали слишком популярны, считают эксперты, а их инфраструктура недостаточно продумана и просто не справляется с потоком туристов, что приносит множество проблем местным жителям.