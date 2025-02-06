Больше половины россиян никогда не видели северного сияния

Но это можно исправить.

Более половины россиян (62%) никогда не видели северного сияния, гласят результаты исследования сервиса бронирований Отелло. Онлайн-опрос проводился в конце января среди 1000 человек от 18 лет, которые совершали туристические поездки по России в течение последних 12 месяцев или планируют их в ближайшие полгода.

84% опрошенных отметили, что готовы отправиться в путешествие специально за северным сиянием. Для всех, кто мечтает увидеть переливы красок в небе, эксперты сервиса обновили проект «За Авророй» – именно он подскажет, как, где и за сколько в этом году можно увидеть полярное сияние.

Большинству жителей нашей страны, которым посчастливилось поймать Аврору за хвост — всего таких счастливчиков 38% — удалось сделать это в Ленинградской области (25%). При этом 17% опрошенных заметили, что смогли насладиться северным сиянием в своей жизни более одного раза.

Также в топ-5 «сияющих» регионов, по мнению участников опроса, попали Мурманская область (12%), Красноярский край (11%), Республика Карелия (10%) и Архангельская область (8%).

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В список таких регионов также вошли Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодская область и север Московской области.

Дешевле всего во время путешествия за полярным чудом в феврале и марте 2025 года можно будет остановиться в Вологодской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае, где средняя стоимость одной ночи составляет около 4.5 тысяч рублей. Дороже всего обойдется проживание в Ленинградской области, 8869 рублей.

Большинство россиян (43%), которые хотели бы отправиться в путешествие за северным сиянием, готовы потратить на такое путешествие от 50 до 100 тысяч рублей на одного человека, включая дорогу, проживание, еду и развлечения. Большая часть респондентов (74%) предпочтут остановиться за городом, чтобы можно было наслаждаться сиянием прямо из окна номера. 31% опрошенных россиян предпочли бы остановиться в гостевом доме или коттедже. Узнать больше о лайфхаках и местах для охоты за Авророй можно на сайте проекта.