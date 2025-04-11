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Больше половины россиян признались в нехватке денег на путешествия

Больше половины россиян признались в нехватке денег на путешествия

Они заявили, что ездили бы чаще, если бы у них была больше зарплата.

Большинству россиян не хватает денег на путешествия. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Купибилет».

Эта причина стала первой в списке названных, по которым люди не ездят в отпуск или отдыхают мало. 60% опрошенных заявили, что путешествовали бы чаще, если бы зарабатывали больше. Еще 21% признался, что путешествовать мешает работа в офисе, и переход на гибридный или удаленный формат мог бы это исправить.

13% респондентов считают, что совершали бы поездки чаще, если бы работали на себя — тогда можно было бы путешествовать без привязки к начальству и отпускам коллег. И только 6% россиян заявили, что не будут путешествовать чаще, даже если сменят работу.

Самыми свободными среди профессий россияне посчитали фрилансеров (дизайнеров, маркетологов и копирайтеров). На втором месте оказались специалисты IT сферы, на третьем — работники сферы туризма. Замкнули пятерку журналисты и блогеры и пилоты с бортпроводниками.

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