Большинство российских удаленщиков путешествуют во время работы

Последнее исследование показало, что 64% работающих удаленно россиян совмещают выполнение рабочих задач с поездками.

А вот 36% опрошенных работников отправляются в путешествия только во время официальных отпусков, несмотря на удалённую работу, гласят результаты исследования сервиса Купибилет и ИТ-лаборатории VibeLab, которыми поделилась «Газета.Ru».

В основном российские удаленщики предпочитают путешествовать внутри нашей страны – в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань. А вот среди зарубежных стран самыми популярными направлениями оказались вполне бюджетный Таиланд, доступная Грузия, Лиссабон и Порту в Португалии с их комфортабельной инфраструктурой, а также популярный среди удаленщиков Бали, рассказала директор по маркетингу сервиса Купибилет Екатерина Долгих.

Судя по результатам исследования, 15% опрошенных удаленных работников отправляются в поездки более 6 раз в год, а 38% путешествуют один или два раза в год. При этом одна четвертая опрошенных предпочитают уезжать в путешествия более чем на 3 месяца. Хотя в основном, конечно, удаленщики отправляются в поездку на меньший срок, на 1-4 недели.

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Почти половина опрошенных специалистов, трудящихся удаленно, отметили, что самым важным фактором при совмещении работы и отдыха для них, безусловно, является качественный интернет.