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Британца выдворили из России за попытку увидеть самую западную точку страны

Фото: Юлия / фотохостинг rtraveler.ru

Балтийская коса

Также ему придется заплатить штраф.

В Калининграде суд постановил выдворить из России британского туриста, который захотел увидеть самую западную точку страны. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Калининградского областного суда.

Самой западной точкой России считается участок песчаной Балтийской косы на границе с Польшей (Гданьский залив Балтийского моря). Крайний западный пункт расположен в пределах эксклава — Калининградской области.

Британца поймали на побережье Балтийского моря в районе мыса Дуга Балтийской косы, то есть в пограничной зоне. При этом турист не имел при себе соответствующего разрешения, а значит, нарушал закон «О государственной границе Российской Федерации».

В суде британец объяснил, что просто хотел увидеть самую западную точку России. Он заявил, что признал вину и сделал выводы. Однако его действия все же квалифицировали как «нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения, совершенные иностранным гражданином в пограничной зоне».

Теперь путешественнику грозит выдворение из страны и штраф в размере 500 рублей.

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