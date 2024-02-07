Британец инсценировал свое похищение, чтобы получить выкуп у родственников

Мужчина хотел получить деньги и продолжить отдыхать в Таиланде.

В Паттайе (Таиланд) 48-летний турист из Великобритании Йен Дей решил пойти на вымогательство у собственной семьи. Все началось с того, что у мужчины во время отдыха закончились деньги, но его семья не стала отправлять ему новые средства. Тогда Дей убедил своих товарищей избить его под видом местных бандитов.

После этого хитрый британец позвонил родным по видеосвязи в FaceTime и рассказал, что его якобы похитили неизвестные и требуют выкуп. В качестве доказательства Дей продемонстрировал синяки. Правда, мужчина не учел, что его историей заинтересуется Интерпол: полиция вычислила, где находится британец, и отправила группу захвата.

Когда офицеры выломали дверь в помещение, то с удивлением увидели, что Йен Дей в полной безопасности распивает спиртное вместе с друзьями. В итоге туристов арестовали по обвинению в несанкционированном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, хранении наркотиков, а также в просроченных визах.

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