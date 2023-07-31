British Airways накормила пассажиров фастфудом из KFC

Рейс летел из Британских заморских территорий в Лондон через Багамы.

Экипаж, выполнявший маршрут British Airways с островов Теркс и Кайкос в лондонский аэропорт Хитроу, столкнулся с нехваткой продовольствия. Как сообщается, авиакомпания не смогла предложить пассажирам свое регулярное питание из-за «непредвиденных обстоятельств».

«Экипаж приступил к делу и позаботился о том, чтобы у наших клиентов было что поесть», – говорится в заявлении British Airways.

Хотя авиакомпания не уточнила, чем именно заменили обычное питание на борту, сообщения в соцсетях указывают на то, что члены экипажа накормили пассажиров продуктами компании KFC (Kentucky Fried Chicken).

Рейс BA 252 вылетел 23 июля из Провиденсьялеса на островах Теркс и Кайкос, сделал остановку в Нассау на Багамах и вылетел в Лондон. Авиакомпания сослалась на свое нетрадиционное бортовое меню в своем заявлении.

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«Мы приносим извинения клиентам за то, что обычное питание было недоступно. Приносим извинения, если побеспокоили кого-то», – говорится в заявлении British Airways.

Авиакомпания не ответила на вопросы о том, какие обстоятельства привели к отсутствию питания. В одном из постов в социальных сетях упоминалась проблема с бортовым охлаждением.

По сообщению авиакомпании, British Airways также выдавала пассажирам ваучеры на прохладительные напитки по прибытии в Лондон.