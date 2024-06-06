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Будьте бдительны: в Анапе придумали новый способ обмана туристов

Фото: Wikipedia.org

центральный пляж Анапы

Мошенники продают им «сюрприз-боксы» по завышенной цене.

В Анапе придумали новый способ обмана туристов. Мошенники продают им «сюрприз-боксы» по завышенной цене, пишет газета «Аргументы и Факты».

Уличные продавцы предлагают туристам купить коробку, стоимость которой может варьироваться от 1000 до 30 000 рублей. Они уверяют, что содержимое так называемого «сюрприз-бокса» соответствует названной сумме, и внутри может быть ценный приз.

Однако те, кто купил коробку, утверждают, что внутри лежат копеечные мелочи. И их стоимость явно ниже, чем запросили мошенники.

Когда люди просят вернуть им деньги, продавец отказывается. Кроме того, к недовольным покупателям подбегают люди — якобы прохожие — и просят не создавать конфликтную ситуацию.

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