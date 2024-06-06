Будьте бдительны: в Анапе придумали новый способ обмана туристов

Мошенники продают им «сюрприз-боксы» по завышенной цене.
В Анапе придумали новый способ обмана туристов. Мошенники продают им «сюрприз-боксы» по завышенной цене, пишет газета «Аргументы и Факты».
Уличные продавцы предлагают туристам купить коробку, стоимость которой может варьироваться от 1000 до 30 000 рублей. Они уверяют, что содержимое так называемого «сюрприз-бокса» соответствует названной сумме, и внутри может быть ценный приз.
Однако те, кто купил коробку, утверждают, что внутри лежат копеечные мелочи. И их стоимость явно ниже, чем запросили мошенники.
Когда люди просят вернуть им деньги, продавец отказывается. Кроме того, к недовольным покупателям подбегают люди — якобы прохожие — и просят не создавать конфликтную ситуацию.
Как мошенники обманывают россиян в аэропортах?
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