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Буферную зону «Красноярских столбов» закрыли для туристов из-за медведей

Фото: vk.com/npkrasstolby

На разрешенной территории туристов попросили не ходить в одиночку и не оставлять после себя еду.

Национальный парк «Красноярские Столбы» закрыл буферную зону (так называемый район Диких скал) для посетителей из-за опасности встречи с медведями. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Для безопасности посетителей с 15 апреля в нацпарке вводится запрет на посещение буферной зоны. Госинспекторы обрабатывают данные с фоторегистраторов в зоне особой охраны и заповедной зоне. Фотоловушки установлены специально для мониторинга за хищником», — рассказал заместитель директора по охране национального парка Иван Кириллов.

По его словам, в рекреационной зоне парка следов медведя пока не замечено, но жители уже видели следы в пригороде Красноярска, поэтому на территории Столбов активность хищника ожидается со дня на день.  Обычно самцы выходят из берлоги с 15 по 20 апреля. А медведицы с медвежатами просыпаются к 10-м числам мая.

Сейчас туристы могут посещать рекреакционную зону, но делать это рекомендуется днем. При этом гостей просят не ходить по лесным тропам в одиночку и не оставлять после себя пищевые отходы.

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