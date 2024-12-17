Быт на атомном ледоколе: «На борту есть SPA и металлический бассейн»

Журналист Евгений Тихонович добрался на атомном ледоколе «50 лет победы» на Северный полюс. А RT побывал на его встрече с издательством «Ламинария», где Евгений рассказал о том, как ему жилось на судне, идущем сквозь льды.

Про страх

Страшно становится день на пятый. Когда понимаешь, что ушел настолько далеко от цивилизации, что тебе никто не поможет. Нет, конечно, помогут, но это займет время. Мне рассказывали, как у одного из туристов случилось что-то серьезное с глазом. Они были в районе Земли Франца-Иосифа – примерно три с половиной дня пути от Мурманска. Пришлось вызывать вертолет из Дании, это ближайшая страна. Дорогое удовольствие.

Нам всем выдали специальные полярные куртки, потому что ветер на палубе очень сильный. И в солнечную погоду нужно обязательно использовать крем от загара.

Про ледокол

Фото: Сергей Доля и Клуб полярных путешествий

Ледокол впечатляет. «50 лет Победы» – гордость Северного флота. Говорят, за счет двух ядерных реакторов он может обеспечивать электричеством весь Мурманск. А еще там не нужно экономить на свете. Заряда реакторов хватает примерно на четыре года. Многие боятся, что на ледоколе радиация. Из-за мер защиты радиация там ниже, чем естественный радиоактивный фон.

Условия на борту

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Условия на ледоколе спартанские. Это не роскошная средиземноморская яхта. И даже не роскошные корабли, которые курсируют из Аргентины в Антарктику. «50 лет Победы» – настоящее рабочее исследовательское судно, на котором работают серьезные люди, прокладывают Северный морской путь для коммерческих судов, совершают экспедиции на Северный полюс. Для туристического рейса организаторы постелили белье получше, добавили каких-то удобств. Но обстановка все равно аскетичная. В каюте, где жили мы с оператором, обычно живет электрик. Куда подевался экипаж? Они уплотнились и переместились ниже на палубу.

Про лед

Со временем льдов становится больше, они соединяются в единую плиту. И корабль в полном смысле этого слова не плывет, а идет. Идет по льду. Качки уже нет. Ощущение, что вы едете по дороге, ломая асфальт. Грохот страшный, иной раз я думал – у нас что, взрыв на борту?

Фото: Сергей Доля и Клуб полярных путешествий

На борту есть развлечения, даже SPA и металлический бассейн, в котором невозможно находиться. Когда корабль идет по льду, дребезжание такое, что у тебя в воде сотрясается вся грудная клетка, – так резонирует металл.

Фото: Сергей Доля и Клуб полярных путешествий

Про потепление

Арктика тает. Мы часто слышим, что у нас глобальное потепление, экологи бьют тревогу. Но это всегда звучит как что-то далекое: что-то где-то тает. Когда мы прибыли на Северный полюс, нужно было закрепиться на льдине. И это должна быть очень крепкая льдина. Капитан сказал, что мы нашли ее не без труда. Потому что на Северном полюсе сейчас очень много подтоплений, чего не должно быть и не было еще десять лет назад. Все меняется катастрофически быстро.