Cамый брутальный бортпроводник ушел из российской авиации

Он сделал это после того, как стал популярным из-за вирусного ролика.

Бортпроводник «Аэрофлота» Даниил Ламас, ставший известным после ролика с инструктажем по безопасности, уволился из авиакомпании. Об этом он рассказал порталу Star Hit.

Ламас рассказал, что ушел из «Аэрофлота» полтора месяца назад, несмотря на то, что многие отговаривали его от такого шага — думали, что вокруг Даниила вскоре стихнет ажиотаж, и он пожалеет о своем решении. Однако звезда соцсетей предпочел сконцентрироваться на творчестве и съемках в рекламных роликах.

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Сейчас рабочий график экс-проводника состоит исключительно из съемок. Утром он едет в зал на тренировку, затем решает дела, связанные со съемочным процессом, и снимается в Москве (живет он в Подмосковье), после этого занимается музыкой или единоборствами, а вечером либо снова тренируется, либо обсуждает грядущие проекты. По словам Даниила, после ролика у него появилось множество поклонников, которые узнают его на улице и просят сфотографироваться. Экс-бортпроводник никогда им не отказывает.

Ролик с бортпроводником «Аэрофлота» завирусился в сети в июле. Его сняла и выложила в сеть одна из пассажирок: девушку впечатлило то, как эффектно мужчина проводил инструктаж по технике безопасности. Видео набрало сотни тысяч просмотров и тысячи восторженных отзывов женщин, захотевших оказаться с Ламасом на одном рейсе. Его прозвали «самым брутальным» и «самым сексуальным» бортпроводником в российской авиации.