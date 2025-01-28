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Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Цари и малахиты: туристический поезд готовится к отправке на Урал

Цари и малахиты: туристический поезд готовится к отправке на Урал

Музей камнерезного дела

Обновленная программа железнодорожного круиза включает посещение Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

21 февраля стартует первый в этом году туристический маршрут на поезде «Малахит»: путешественники проведут в железнодорожном круизе 4 дня и 3 ночи и смогут посетить экскурсию на месте захоронения царской семьи или больше узнать об обработке минералов. О маршруте рассказали в компании «РЖД Тур». 

Туристический поезд отправится из Москвы и меньше чем через неделю доставит гостей обратно в столицу. Пассажиров ждут остановки в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – путешественники смогут осмотреть города самостоятельно или взять экскурсионную программу. Экскурсии тоже будут разными в зависимости от пожеланий участников. В Екатеринбурге туристы смогут посетить Ганину Яму — место захоронения царской семьи — или же выбрать вторую программу с посещением выставки минералов и рассказом об аспектах добычи и обработки камней, привезенных со всего Урала. 

В обоих случаях у путешественников будет возможность посетить Музей камнерезного искусства, а уже далее, в Нижнем Новгороде – ознакомиться с судьбой добытых на Урале камней. В Казани туристы прогуляются по Казанскому Кремлю, Старо-Татарской слободе и другим достопримечательностям, а во время обеда смогут насладиться татарской кухней и узнать некоторые её секреты во время мастер-класса. Стоимость тура на человека начинается от 31,800 рублей. 

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