Цены на авиабилеты могут вырасти уже этим летом

Предполагается, что стоимость авиаперелетов увеличится на 10-15% в течение года.

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Летние цены на авиабилеты из Тюмени могут существенно вырасти, тому причина – увеличившийся в 2023 году пассажиропоток.



Предполагается, что стоимость авиаперелетов увеличится на 10-15% в течение года. Особенно заметный рост цен ожидается на маршруты в Турцию, ОАЭ, Египет, а также на популярные внутренние перелеты, например, в Минеральные Воды, Сочи, Дагестан. Однако, на менее популярных направлениях цены почти не изменятся. Петр Щербаченко, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, высказал свою точку зрения об ожидаемом росте цен на авиабилеты в интервью для РБК Тюмень.

«Вопрос ценообразования в авиации является сложным.На стоимость перелета влияет рост издержек самих перевозчиков (фактический рост валютной составляющей, аэропортовые расходы, стоимость ГСМ и т. д.) Также на ценообразование влияют и суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, состояние самолетного авиапарка авиакомпании», – рассказал Петр Щербаченко.