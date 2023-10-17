В России спрогнозировали снижение цен на авиабилеты до конца 2023 года

Снижение цен, как говорят эксперты, может коснуться коротких рейсов длительностью не больше 2,5 часов.

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Роман Гареев спрогнозировал снижение цен на авиабилеты в России до конца 2023 года. По словам специалиста, высокий сезон на большинстве направлений по России закончился.

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Поэтому, если не будет резкого роста расходов на лизинг, услуги аэропортов и авиакеросин, до новогодних праздников возможно снижение цен. Гареев считает, что это может коснуться коротких авиарейсов длительностью до 2-2,5 часов — например, из Москвы в Калининград, Самару, Казань и Санкт-Петербург.

Эксперт заключил, что, в целом, стоимость авиабилетов по России этой осенью и в начале зимы вырастет на 15-20% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили список мест, где в минувшем сентябре отдыхали самые расточительные россияне.