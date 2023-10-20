Цены на отдых в России летом выросли на 15%. И это не предел

Эксперты говорят, что в следующем году рост продолжится.

Цены на путешествия по России в 2023 году выросли на 15%. Это произошло из-за роста стоимости всех составляющих турпакета. А в 2024 году рост продолжится и составит не менее 7-10%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Но несмотря на рост цен, внутренний туризм пользуется у россиян все большей популярностью.

«Во внутреннем туризме у нас очень неплохо прошел сезон. Динамика по сравнению с 2022 годом впечатляющая – примерно плюс 15% в среднем по рынку. Есть сегменты, где был больше 20% прирост, есть сегменты, где плюс 5-7%, но в среднем по рынку плюс 15%. Лидеры практически не поменялись. Из тройки лидеров по понятным причинам выпал Крым. Но Краснодарский край по-прежнему занимает первое место по объему продаж у туроператоров, и я предполагаю, что и в зимнем сезоне он также будет его занимать», – Майя Ломидзе.

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По словам Ломидзе, помимо Краснодарского края лидерами по спросу стали Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца, Дагестан, Карелия. Она отметила, что цены на отдых в России также выросли в среднем на 15%, и это было неизбежно с учетом подорожания всех составляющих туристического продукта.

«Цены будут и дальше расти как минимум в пределах инфляции 7-10%, но динамика может быть и выше. Это объективная рыночная картина. Если туристы покупают по этой цене и спрос не снижается, значит цена адекватна. Курорты загружены, туристы путешествуют – значит, пока цена соответствует платежеспособности наших путешественников», – сказала Ломидзе.

Она также сообщила, что нет предпосылок, что динамика роста внутреннего туризма замедлится в 2024 году.

«Внутренний туризм растет, и нет ни одной предпосылки, что динамика роста внутреннего туризма замедлится в следующем году. Соответственно увеличится финансовая устойчивость всех занятых в этом сегменте», – заключила Ломидзе.