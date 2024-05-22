авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Цены на зарубежные поездки за последние 12 лет выросли вдвое

Египет за 40 000 рублей превратился в 80 000.

За последние 12 лет стоимость международных туров значительно увеличилась, в среднем на половину или вдвое, в зависимости от времени года и места, куда планируется поездка.

Например, в 2012 году поездка в Египет обходилась примерно в 40 000 рублей, а уже в 2024 году стоила от 80 000 рублей. Также стоимость тура в Турцию возросла с 35 000 рублей в 2012 году до 90 000 рублей в 2024 году.

РБК цитирует Наталью Фетисову, президента Фонда Социального развития туризма «Твой Тур»:

«За последние десятилетие стоимость туристических путевок значительно выросла. Это связано с ростом цен на топливо, инфляцией, увеличением налогов и сборов, а также повышением уровня жизни и потребностей туристов. Кроме того, пандемия COVID-19, а также напряженная ситуация в мире, также оказала влияние на рынок туризма, приведя к росту цен на некоторые направления из-за меньшего предложения и большого спроса»

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024