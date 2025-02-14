Цены на железнодорожные билеты в Адлер выросли на 27%

По данным агентства «Аэроклуб», специализирующегося на деловом туризме, стоимость железнодорожных билетов значительно изменилась за последний год. Информацию об этом публикует «Ъ-Кубань».

Особенно заметно подорожал проезд в южном направлении. Так, путешествие в Адлер теперь обойдется в 2,7 тысяч рублей, что на 27% больше прошлогодних цен. Поездка в Ростов-на-Дону подорожала на 21%, достигнув цены в 5,8 тысяч рублей.

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В центральной части России рост цен оказался умереннее. Билет до Москвы вырос в цене на 15% (до 4,7 тысяч рублей), а до Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода – на 13% (6 тысяч. и 3,1 тысяч рублей соответственно).

Среди других направлений стоит отметить Екатеринбург с повышением на 19% (3,9 тыс. рублей) и Воронеж – на 17% (4,9 тысяч рублей). Ярославское направление показало минимальный рост — 8% (2,6 тысяч рублей). Единственным направлением, где было зафиксировано снижение стоимости, стала Тюмень — цена уменьшилась на 1%, составив 3,3 тысяч рублей.