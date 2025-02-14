авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Цены на железнодорожные билеты в Адлер выросли на 27%

Цены на железнодорожные билеты в Адлер выросли на 27%

По данным агентства «Аэроклуб», специализирующегося на деловом туризме, стоимость железнодорожных билетов значительно изменилась за последний год. Информацию об этом публикует «Ъ-Кубань».

Особенно заметно подорожал проезд в южном направлении. Так, путешествие в Адлер теперь обойдется в 2,7 тысяч рублей, что на 27% больше прошлогодних цен. Поездка в Ростов-на-Дону подорожала на 21%, достигнув цены в 5,8 тысяч рублей.

В центральной части России рост цен оказался умереннее. Билет до Москвы вырос в цене на 15% (до 4,7 тысяч рублей), а до Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода – на 13% (6 тысяч. и 3,1 тысяч рублей соответственно). 

Среди других направлений стоит отметить Екатеринбург с повышением на 19% (3,9 тыс. рублей) и Воронеж – на 17% (4,9 тысяч  рублей). Ярославское направление показало минимальный рост — 8% (2,6 тысяч рублей). Единственным направлением, где было зафиксировано снижение стоимости, стала Тюмень — цена уменьшилась на 1%, составив 3,3 тысяч рублей.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025