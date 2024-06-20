Чего ожидать от путешествия по Северной Корее?

Начиная с февраля этого года самая закрытая страна мира стала более расположена к посещению туристов, особенно россиян.

Для путешественника Корейская Народно-Демократическая Республика – не самая доступная точка на карте. До 2020 года сюда впускали только небольшие туристические группы из ограниченного списка стран, а после начала пандемии страну закрыли вовсе.

Однако сейчас ситуация меняется. 19 июня Владимир Путин приехал в КНДР с официальным визитом, и одной из тем обсуждения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном как раз станет туризм.

Эксперты рассказали, чего в первую очередь следует ожидать от путешествия по Северной части Корейского полуострова.

Погода

Климат в стране умеренный. Зимы сухие и солнечные, в центральной и южной частях страны температура обычно не опускается ниже -20 °C, а в окрестностях Пхеньяна вообще не падает ниже -10 °C. Тем не менее, знатоки советуют брать с собой как можно больше тёплых вещей, так как помещения в стране зачастую «отапливаются плохо или не отапливаются совсем».

Лето в Северной Корее достаточно жаркое, температура достигает +26 °C, начинается сезон муссонов и ливней. Поэтому туристам настоятельно рекомендуется взять с собой зонты и соответствующую одежду.

Прибытие

Международный аэропорт страны регулярно принимает лишь рейсы из двух направлений – Владивосток и Пекин. Поэтому добраться до Северной Кореи можно через Россию или Китай. Также ожидается, что со временем между Россией и КНДР вновь наладится пассажирское железнодорожное сообщение.

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Важно отметить, что на постах досмотра у иностранных туристов обязательно проверят визу и содержимое ручной клади. Приезжие не должны иметь при себе печатную продукцию, пропагандирующую «западный образ жизни». Так как это понятие звучит довольно размыто, лучше вообще избегать провоза какой-либо спорной литературы в страну, включая путеводители о КНДР, изданные в других странах. Фотосъемка на контрольно-пропускных пунктах строго запрещена.

Связь

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Телефоны любых марок на таможне не забирают, но из-за отсутствия роуминга связь функционировать не будет. Wi-Fi в гостиницах отсутствует, поэтому въезжающим будет необходимо приобрести местную сим-карту в отеле Пхеньяна, но будет она работать только в телефонах с системой WCDMA.

Экскурсии и шоппинг

Одно из самых главных правил, которое стоит помнить гостям Северной Кореи – про одиночные прогулки на время придётся забыть. Как говорится в памятке для въезжающих в КНДР, покидать территорию отеля без сопровождения гида настоятельно не рекомендуется.

«Не забывайте, что ваши корейские гиды несут за вас персональную ответственность», – гласит памятка.

К тому же стоит наладить хороший контакт со своим сопровождающим, не задавать провокационных вопросов и «проявлять истинный интерес к стране».

Как вариант можно подготовить небольшие подарки гидам, «мужчинам – сигареты, женщинам – духи или косметику, можно что-то из бижутерии».

Если вы хотели узнать, чем отовариваются местные, то у вас это, к сожалению, не получится. Для туристов имеются специальные универмаги, где можно расплачиваться долларами, евро или юанями. Банкоматы и терминалы для кредитных карт отсутствуют, поэтому подготовьте наличные заранее. Посещение обычных магазинов для гостей закрыто. Также туристы не смогут получить на руки воны – валюту КНДР.

Во время экскурсий будьте осторожны с фотографиями – монументы и портреты вождей следует снимать только во весь рост. А если вы хотите сфотографироваться напротив значимых статуй лидеров страны, то здесь принимаются особые правила. Стоять можно только в строгой позе, держа руки по швам и не кривляясь.

Стиль одежды при посещении важных достопримечательностей тоже должен быть строгий и официальный – никаких футболок и джинсов, открытых топов и особенно мини-юбок. Даже сандалии на босу ногу считаются для таких мест как Кымсусанский дворец Солнца (Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира) слишком фривольными.