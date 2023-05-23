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Чего россияне больше всего боятся во время отпуска?

Фото: Unsplash

Туристы назвали пять своих главных страхов.

Россияне назвали свои главные страхи на отдыхе. Своими опасениями они поделились с компанией «АльфаСтрахование», результаты опроса которой приводит «Лента.ру».

Как оказалось, больше всего россияне боятся опоздать на свой самолет, автобус или поезд — в таком страхе признались 21% опрошенных. Каждый пятый (19%) россиянин считает главным кошмаром в отпуске забыть дома часть багажа, а 16% — потерять его. 

Каждый десятый турист (9,4%) в путешествии больше всего боится за своего ребенка — что с ним что-то случится или он заболеет. А 8% россиян боятся заболеть сами и пролежать всю поездку в номере отеля.

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