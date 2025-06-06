Чем опасно для туристов извержение Этны?

Самый высокий действующий вулкан в Европе начал извергаться ещё в начале недели: туристам пришлось бежать прочь от столбов газа и пепла.

Спустя несколько дней после извержения итальянский вулкан Этна продолжает дымиться и производить выбросы диоксида серы, которые в высокой концентрации могут быть смертельно опасны. Об этом предупредили итальянские геофизики и вулканологии. Всё ещё остаётся вероятность, что активность вулкана усилится.

В момент начала извержения Этны в понедельник на вершине находилось около 40 туристов, несмотря на предупреждения властей о том, что вулкан начал проявлять признаки повышенной активности ещё рано утром. В результате вулкан выпустил вверх облако пепла высотой до 6,5 километров; часть его юго-восточного кратера обрушилась, и вниз резко устремился пирокластический поток горячей лавы и пепла. К счастью, никто из туристов не пострадал, потому что по рекомендации гидов они быстро «сделали ноги».

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Эксперты напомнили, что находиться вблизи проявляющего активность вулкана может быть смертельно опасно – и не только из-за быстро движущегося потока массы лавы и пепла, скорость которого может достигать 100 км/ч. Другая опасность состоит в парах диоксида серы, уровень выбросов которых у Этны может достигать 20 000 тонн в день во время извержений. В обычные дни эта цифра варьируется до 2000 до 3000 тонн. При вдыхании высокой концентрации сернистого газа туристы могут начать испытывать сильное жжение в горле и носу, затруднение дыхания и могут даже умереть.

Сейчас туристам запрещено подниматься к вершине Этны, но туры вблизи вулкана уже возобновлены. Туристам напоминают, что нарушение запретов, как это было в понедельник утром, может стоить им жизни, которая явно важнее красивых кадров в социальных сетях.