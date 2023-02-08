Чем отличаются загранпаспорта на 5 и 10 лет? Отвечают эксперты

По их словам, оба документа имеют равную силу, но у биометрического есть преимущества.

Российские эксперты сравнили силу пятилетних и десятилетних биометрических паспортов и назвали мифом мнение об их неравенстве. Об этом пишет TourDom.

Как объяснила руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за пределами страны — в консульствах пока принимают и те, и другие паспорта. Что касается пересечения границ, здесь разница между ними только в том, что биометрический паспорт, оснащенный чипом с информацией о владельце, позволяет это сделать в считанные минуты и «максимально упрощает процесс».

Руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин отметил, что в случае, если срок действия паспорта подходит к концу, туристам не стоит надеяться на долгосрочную визу.

«Виза будет на период, не перекрывающий срок действия паспорта», — сказал он.

Реклама

Со 2 февраля в России временно перестали принимать заявления на загранпаспорта нового образца сроком на десять лет. Сейчас работа по оформлению данных документов на портале Госуслуг приостановлена.

Как пояснили в «Гознаке», перебои в оформлении биометрических загранпаспортов обусловлены возросшим спросом на документы с электронным носителем информации. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов был вынужден перенастроить оборудование. Это поможет в будущем увеличить объемы производства, чтобы они отвечали спросу. Выдача загранпаспортов нового образца может возобновиться через месяц.