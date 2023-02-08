Чем отличаются загранпаспорта на 5 и 10 лет? Отвечают эксперты

По их словам, оба документа имеют равную силу, но у биометрического есть преимущества.
Российские эксперты сравнили силу пятилетних и десятилетних биометрических паспортов и назвали мифом мнение об их неравенстве. Об этом пишет TourDom.
Как объяснила руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за пределами страны — в консульствах пока принимают и те, и другие паспорта. Что касается пересечения границ, здесь разница между ними только в том, что биометрический паспорт, оснащенный чипом с информацией о владельце, позволяет это сделать в считанные минуты и «максимально упрощает процесс».
Руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин отметил, что в случае, если срок действия паспорта подходит к концу, туристам не стоит надеяться на долгосрочную визу.
«Виза будет на период, не перекрывающий срок действия паспорта», — сказал он.
Со 2 февраля в России временно перестали принимать заявления на загранпаспорта нового образца сроком на десять лет. Сейчас работа по оформлению данных документов на портале Госуслуг приостановлена.
Как пояснили в «Гознаке», перебои в оформлении биометрических загранпаспортов обусловлены возросшим спросом на документы с электронным носителем информации. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов был вынужден перенастроить оборудование. Это поможет в будущем увеличить объемы производства, чтобы они отвечали спросу. Выдача загранпаспортов нового образца может возобновиться через месяц.
В 2022 году россияне оформили на 40% больше заграничных паспортов, чем в прошлом году. Так, в 2022-м соотечественники получили 5,4 миллиона загранпаспортов, в то время как в 2021 году — 3,8 миллиона. Кроме того, за год увеличилось число оформленных внутренних российских паспортов, сообщили в МВД России.
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